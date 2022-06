Estacions i intercanviadors

Amsterdam Actualment el metro d'Amsterdam té dos grups de línies diferenciats. Per una banda hi ha la línia Nord-Sud, inaugurada fa poc i per on hi discorren els trens de la línia M52. Al tram central, la via està soterrada a una certa profunditat, amb un túnel independent per cada via. L'altre grup de línies està format pels serveis M50, M51, M53 i M54, que circulen majoritàriament en superfície, per vies paral·leles als ferrocarrils neerlandesos. La part més cèntrica d'aquest grup de línies està soterrada a poca profunditat. Aquestes estacions solen tenir una andana central al nivell -2 i un o dos vestíbuls al nivell -1. La resta d'estacions de metro són en superfície o viaducte i tenen una andana central. Tenint en compte que la majoria de línies circulen paral·lelament al ferrocarril, els intercanviadors entre aquests dos mitjans de transprt són ràpids.

Anvers Anvers té premetro (tramvia soterrat) des de 1975. Un dels objectius era creuar el riu Escalda i fer arribar el tramvia al marge esquerre. La xarxa consta de dos grups de línies. El primer grup el forma la línia que comença a Linkeroever, va al centre històric i continua a l'Sportpaleis, amb un ramal a Plantin, tot formant un triangle prop de l'estació ferroviària. El segon túnel va ser obert el 2015, i va del centre històric cap a l'est de la ciutat. La majoria d'estacions encara no estan completades. Ara mateix hi ha un sol macrointercanviador format per l'estació ferroviària central i les estacions de premetro Astrid i Diamant. Entre aquestes dues estacions hi ha el triangle ferroviari esmentat abans i un aparcament subterrani de bicicletes. Com que els túnels estan construïts amb estàndards de metro, les vies no es poden tallar i hi ha salts de moltó. Per aquest motiu les andanes del túnel històric es troben en dos nivells tant a Astrid com a Diamant.

Barcelona Barcelona és la reina dels passadissos llargs. Fins el 1995, any en que es va inaugurar la L2, totes les estacions de correspondència tenien passadissos que superaven els 100 m, tret de Sagrera i Catalunya (aquest últim per poc). Hi ha diversos motius que expliquen la construcció de passadissos tan llargs: per una banda hi ha la manca de planifciació o la visió del metro com a línies individuals i no com una xarxa colectiva: les estacions d'Urquinaona de la L1 i la L4 es van obrir el 1932, però eren operades per companyies diferents. El passadís no es va obrir fins el 1973. L'estació de Plaça de Sants de la L5 es va intentar construir tan a prop com fos possible de l'estació de la L1, oberta 43 anys abans, però tot i això els separen uns 150 m i les vies d'ADIF. D'altra banda, als anys 60 i 70 es va prerir que les estacions de correspondència estiguessin separades uns 100-150 m, de manera que construïnt accessos a cada extrem de l'estació, s'incrementava l'accessibilitat. Estacions com Verdaguer, Sants Estació o Diagonal/Provença en són exemples. Els intercanviadors oberts a partir dels anys 80 solen tenir les línies més juntes. Amb la inaguració de la L9, i a causa de la seva profunditat, hi ha un nou tipus de transbordament vertical, que sol unir els vestíbuls i les andanes de la L9 amb escales automàtiques o amb ascensors (aquests últims quan estan a molta profunditat). Pel que fa a la topologia de les estacions, les estacions barcelonines solen ser senzilles: generalment al nivell -1 hi ha els vestíbuls (un o dos) i al nivell -2 hi ha andanes laterals, tot i que des del 2000 es prefereixen les andanes centrals. En cas que l'estació sigui d'enllaç, normalment es fa passant pel vestíbul (sense passar per validadores, excepte si es canvia de companyia) i no directament de les andanes. Tot i això, si hi ha un tipus clàssic d'estació de Barcelona són les estacions amb dues andanes laterals i una central. L'objectiu era fer pujar els passatgers per les andanes laterala i fer-los baixar per la central (o al revés), evitant així el creuament dels viatgers que entren i surten. Aquest concepte es coneix com a solució Barcelona. Tot i que no va ser el primer metro en tenir una estació amb aquesta configuració, a Barcelona va ser comú construir estacions d'aquesta manera entre els anys 30 i els anys 50.

Berlín L'U-Bahn i l'S-Bahn són les dues xarxes de metro de Berlín. La primera és propietat de la ciutat i la segona és dels ferrocarrils alemanys. L'S-Bahn generalment circula en superfície o en viaducte i l'U-Bahn en túnel, tot i que no sempre és així. Es pot dir que els túnels de les línies més antigues són molt superficials, de manera que en moltes estacions, les escales dels accessos van directament a l'andana. Les línies construides després de la Primera Guerra Mundial solen ser una mica més profundes, de manera que entre les andanes i el carrer hi ha espai per posar un nivell amb un vestíbul. A Berlín hi predominen les estacions amb andanes centrals. Com que són superficials i les andanes són centrals, els intercanviadors solen ser bastant senzills i molt curts. Hi ha molts intercanviadors que tenen un disseny tipus sandwich.

Bilbao Tot i que el metro de Bilbao va ser inaugurat el 1995, una part del seu traçat ha estat reaprofitat d'antigues línies ferroviàries d'ample mètric, com la Bilbao - Plentzia. El metro de Bilbao és operat per dues operadores diferents: Metro Bilbao opera les línies 1 i 2, mentre que Euskotren opera la línia 3 juntament amb les línies E1, E3 i E4 de rodalia, amb les quals comparteix vies. Degut a l'orografia de la zona, i a la tipologia d'estacions és molt variada. Les estacions del centre solen estar a bastanta profunditat, tant pel fet d'haver de travessar el Nerbion per sota, com per haver de superar els turons amb forta pendent formats entre els meandres. Les estacions de la línia de Plentzia solen ser en superfície, ja que el traçat de l'antic carrilet també ho era. En el cas de la línia 3, s'han aprofitat les antigues estacions de Bilbao-Aduana (Zazpikaleak/Casco Viejo) i Matiko, amndues de l'antiga línia Bilbao - Plentzia, si bé el traçat entre aquestes estacions es fa a través d'un túnel nou. Els tipus de transbordament són bastant variats. En el cas d'Ametzola i Lutxana, es pot transbordar molt ràpidament segons el sentit en que es viatgi.

Boston Les quatre línies que passen pel centre són centenaries. Tres d'aquestes van ser obertes com línies de tramvia que discorrien en túnel pel centre de la ciutat. Dues d'aquestes s'han reconvertit en metro estàndard, de manera que la línia verda és la única que continua operant-se com un tramvia subterrani. L'antiguitat de les estacions i el fet que inicialment algunes fossin línies de tramvia, fa que la topologia d'algunes estacions cridi l'atenció. Per una banda, s'observa que algunes estacions de la línia taronja tenen les andanes esglaonades. A l'estació State cal sumar-hi que cada andana es troba en un nivell diferent. En general, les estacions són molt superficials. Això s'observa a l'estació Downtown Crossing, on l'andana de la línia verda té una forma peculiar. El motiu d'això és que la via d'anada discorria per sota d'un carrer estret i la de tornada en passava per sota d'un altre. La zona es va reurbanitzar fa unes quantes dècades, però el traçat dels túnels es manté. Tractant-se d'una xarxa no planificada i que les línies que van ser construides i operades per companyies diferents, crida l'atenció que els transbordaments siguin curts.

Brussel·les El metro de Brussel·les és un metro ben planificat. Es va planificar a finals dels anys 60 i s'han anat construïnt 4 línies, de la següent manera: si el tram construït no és gaire llarg, s'obre com una línia de premetro (tramvia subterrani), amb rampes que conecten el túnel amb la xarxa de tramvia en superfície. Quan la construcció de la línia està més avançada, es treuen les rampes d'accés i ja s'explota com una línia de metro, amb material mòbil de metro. Actualment dues d'aquestes línes són de metro pur (línies 1/5 i 2/6) i dues són de premetro (tramvies 3/4 i tramvia 7). Com que tota la xarxa s'ha anat construïnt sobre el mateix pla, les estacions també estan ben dissenyades, atenent a les modificacions previstes sobre el pla. Així doncs, gairebé tots els intercanviadors són de transbordament curt: Beekkant i Gare du Midi són cross-platform, Arts-Loi, Montgomery i Rogier són tipus sandwich. Només fallen l'estació De Brouckère i la Gare Centrale, que tenen passadissos llargs. Les estacions solen tenir les andanes al nivell -2. El nivell -1 es reserva al vestíbul. Les estacions de la línia nord-sud (tramvies 3/4) estan construides amb la solució Barcelona, amb embarcament per l'andana central (excepte a Gare du Midi, on és al revés) Per combatre el frau, fa uns deu anys es van començar a equipar les estacions amb torniquets (fins llavors hi havia un sistema d'honor), però degut a la complexitat d'algunes estacions cèntriques, no totes les estacions en tenen instal·lades.

Budapest Al metro de Budapest cal separar la línia 1 de la resta de línies. La línia 1 va ser inaugurada el 1896, esdevenint així la tercera ciutat europea en tenir metro, després de Londres i Glasgow. Tal i com passa amb els metros d'aquesta època, el gàlib dels túnels és molt reduït. Els trens només fan 2,60 m d'altura i 30 m de llarg. El túnel va ser construït amb el mètode cut-and-over, de manera que les estacions són molt superficials. Les estacions consten de dues andanes laterals. Les línies 2 i 3 tenen estil més soviètic, si bé l'ornamentació de les estacions no té res a veure. La línia 4 és de construcció recent. En aquestes línies, les vides discorren en dos túnels paral·lels a força profunditat. Les estacions consten d'andanes centrals, en dues naus diferents, connectades a través d'un sol tram llarg d'escales mecànques fins a un vestíbul situat a peu de carrer o a un pis sota terra. En cas que tinguin el vestíbul subterrani, normalment en surten escalinates que porten directament a les andanes de tramvia. Als extrems de la línia 3, les vies circulen en un sol túnel a poca profunditat. Les estacions disposen d'un o dos vestíbuls al nivell -1 i de dues andanes laterals al nivell Els transbordaments difereixen molt entre estació i estació. A Deák Ferenc Tér i Káklvin Tér, els transbordaments són bastant ràpids, consistint de dos trams d'escales separats per un passadís curt. En altres estacions, la topologia depén bastant de la profunditat de cada línia, tot i que a Kéleti pályaudvar s'ha de fer el transbordament passant pel vestíbul.

Copenhaguen El metro de Copenhaguen és un metro modern. Com a tal, ha estat dissenyat pensat amb la usabilitat i la comoditat dels passatgers. La majoria d'estacions subterrànies fan la mateixa pinta: vestíbul al nivell -1, replà al nivell -2 i andana central al nivell -3. Del vestíbul a les andanes només s'hi pot anar amb escales mecàniques o ascensor. Les de pujada estan separades de les de baixada. Els transbordaments es fan des del nivell vestíbul a Kongens Nytorv i a Frederiksberg, però no a Nørreport, on es fa des de l'andana i el transbordament és gairebé directe fins a l'S-tog i als trens regionals.

Frankfurt El metro de Frankfurt, tot i que oficialment se l'anomena U-Bahn (l'equivalent a un metro), tècnicament és un Stadtbahn (premetro o tramvia subterrani), encara que el material mòbil i les andanes siguin de pis alt. Juntament amb l'U-Bahn, l'S-Bahn també forma part de la xarxa bàsica de transport de la ciutat. Els principals intercanviadors de la ciutat permeten transbordaments ràpids entre les diferents línies ferroviàries. Hi ha transbords tipus sandwich a tots els intercanviadors principals. Fins i tot, a l'estació Hauptwache, es permet fer un transbordament cross-platform entre l'S-Bahn i les línies U6 i U7 de l'U-Bahn.

Glasgow El metro de Glasgow és un dels metros més peculiars del món. Va ser obert el 1896 com una línia circular, impulsat per cable, igual que els tramvies de San Francisco. El metro es va renovar totalment entre 1977 i 1980, per canviar el sistema de tracció, construir cotxeres noves, recol·locar estacions i reformar la resta d'estacions a estàndards propis del segle XX. Abans de la remodelació totes les estacions tenien una andana central bastant estreta. Des de l'extrem de l'andana en sortien unes escales que conduien cap al vestíbul i la sortida. Les andanes permetien l'aturada de trens de dos cotxes. Avui en dia es manté aquesta estructura en la majoria d'estacions, encara que algunes han incorporat escales automàtiques entre el vestíbul i el carrer. Les estacions més transitades van ser renovades totalment: a Buchanan Street se li va afegir una andana lateral. St Enoch es va suprimir l'andana central i se'n van construir dues de laterals. L'estació Partick va ser construïda durant la renovació del metro, per permetre un transbordament ràpid amb ScotRail.

Lió Les línies englobades a la xarxa de metro de Lió són bastant diferents, tant històricament com tècnicament. Les línies A i B són línies de metro sobre pneumàtic amb explotació manual, tot i que s'està treballant en l'automatització de la línia B. La línia D és una línia automàtica sobre pneumàtic. La línia C aprofita el traçat d'un antic funicular, i per poder circular per pendents de fins el 176‰ (en un metro rarament se superen les rampes del 40‰) utilitza cremallera entre Hôtel de Ville i Croix Rousse. A les línies A i B el metro circula molt superficialment, fins al punt que la línia A creua el Roina per sobre, amagat dins del calaix del pont Morand. Les estacions d'aquestes línies solen constituir un sol nivell amb andanes laterals. Algunes estacions tenen un pas inferior que connecten els dos nivells. La línia D circula lleugerament a una cota més inferior que les línies A i B, de manera que les andanes solen quedar a un nivell -2 i el vestíbul al nivell -1. Aquesta situació també es dona al tram oriental de la línia A. A Lió hi havia un sistema d'honor fins fa una quinzena d'anys. Tenint en compte que les estacions superficials solen tenir entrades secundàries, és normal veure diverses validadores al llarg de les andanes. Els transbordaments solen ser bastant eficients i curts: Hôtel de Ville, Saxe-Gambetta o Charpennes són exemples bons. Els transbordaments metro-SNCF de Perrache i Part-Dieu tenen passadissos llargs.

Lisboa Actualment el metro de Lisboa té quatre línies. Fins a mitjan anys 90 la xarxa estava formada per una sola línia amb forma d'Y. Aquesta línia es va partir en tres i es va obrir la línia vermella. Així doncs, la totalitat dels intercanviadors metro-metro a Lisboa tenen menys de 25 anys. Pel que fa a la topologia de les estacions, hi ha bastanta varietat: a Baixa-Chiado i Campo Grande les andanes són paral·leles. A Saldanha, São Sebastião o Oriente s'hi poden fer transbordaments ràpids. En canvi, hi ha estacions com Alameda o Entre Campos on el transbordament és més llarg. El disseny estàndard de les estacions construides abans de la Revolució dels Clavells és de dues estacions amb andanes laterals al nivell -2 i un vestíbul al nivell -1. Anys més tard, s'han ampliat les andanes fins aproximadament uns 100 m, equipant les estacions amb vestíbuls secundaris. Les estacions més modernes solen tenir un vestíbul i estan a més profunditat.

Madrid Tècnicament, les línies del metro de Madrid se subdivideixen en dos: les de gàlib estret (1-5 i Ramal) i les de gàlib ample (6-12). Les de gàlib estret, les primeres en ser construïdes, van ser inspirades amb el metro de París i per tant les estacions solen tenir andanes laterals al nivell -2 i un vestíbul al nivell -1, tot i que en algunes estacions s'han construït vestíbuls secundaris aprofitant allargaments d'andanes. Les primeres línies de gàlib ample van ser construïdes amb la voluntat de ser més espaioses. A més a més, tenen la característica que circulen a més profunditat, entre 15 i 25 m sota el nivell del carrer. Des del carrer fins les andanes hi pot haver entre 3 i 5 trams d'escales automàtiques, amb un distribuidor d'andana i el vestíbul pel mig. Així doncs, el temps d'accés a les andanes és molt més llarg que en estacions de gàlibd estret. No obstant, des dels anys 90, s'ha tendit a construir les noves estacions amb un disseny estandaritzat, on les vies no estan ubicades a tanta profunditat. Pel que fa a la tipologia de transbordaments, n'hi ha de tot tipus. Comparant amb altres ciutats, hi ha un nombre elevat d'estacions amb passadissos llargs, sense arribar al nivell de Barcelona. Possiblement destaquen els macro intercanviadors que s'han anat construïnt en els pols de transport més importants, permetent el transbordament entre metro, tren i sovint autobús interurbà. L'exemple més clar és l'estació de Nuevos Ministerios, però Chamartín, Sol, Príncipe Pío o Plaza de Castilla en són altres exemples.

Milà La línia 1 del metro de Milà es caracteritza per ser la primera línia de metro del món en ser construïda amb pantalles de formigó armat. La línia 2 es va obrir quatre anys després i segueix les directrius marcades per la línia 1. En l'aspecte funcional, les estacions es caracteritzen per haver tingut en compte els fluxos interns de viatgers en el seu disseny, dotant d'escales unidireccionals les estacions. Aquest mateix concepte es va mantenir en la construcció de les estacions de les línies 3 i 5, si bé l'arquitectura de les estacions és bastant diferent. A les línies 1 i 2 i en alguns trams de les línies 3 i 5, les estacions estan formades per andanes laterals al nivell -2, que connecten amb el vestíbul situat al nivell -1 a través d'escales unidireccionals. Al tram central de la línia 3 es va optar per fer un túnel amb les vies sobreposades, atenent a l'estretor dels carrers. El resultat és un laberint d'ascensors i de passadissos i escales unidireccionals combinats amb una deoració peculiar de les estacions. Els transbordaments de les estacions solen ser molt curts, especialment a Loreto, Centrale, Cadorna i Repubblica. Els dos transbordaments amb passadissos llargs són a l'estació de Lotto i a Porta Venezia.

París El metro de París té els intercanviadors més laberíntics d'Europa. Gairebé tota la xarxa de metro va ser construïda abans de la Segona Guerra Mundial. Les estacions inaugurades a principis de segle, comptaven amb transbordaments bastant senzills, mitjanant passadissos bidireccionals. A partir de 1920 es van començar a instal·lar portillons automatiques en algunes estacions. Els portillons són portes que bloquegen l'accés a les andanes quan un tren entra a l'estació i es tornen a obrir un cop el tren surt, amb l'objectiu que no hi hagi flux de passatgers entrant a les andanes i poder permetre un embarcament més ràpid. Per poder limitar l'entrada a les andanes, però no la sortida, es van començar a construir passadissos unidireccionals. Arribats a aquest punt, moltes estacions es comencen a convertir en complexos laberints subterranis. A partir dels anys setanta es va començar a perfilar el que seria la xarxa del RER (els trens de rodalies), que va comportar la construcció o una remodelació d'estacions. Aprofitant que separació entre estacions de metro contígues és baixa i la densitat d'estacions és brutal, en alguns casos es va aprofitar per ubicar les estacions de RER entre dues estacions de metro i connectant-les entre dues estacions. El cas més extrem és que les estacions de St-Augustin, St-Lazare, Haussmann-St-Lazare, Havre-Caumartin, Auber i Opéra estan unides sota terra. L'estació típica del metro de París consta d'un vestíbul al nivell -1 i de dues andanes laterals al nivell -2. Les terminals construides entre 1900 i la Primera Guerra Mundial solien tenir un bucle (com encara ho tenen molts tramvies europeus), de manera que era habitual que les estacions terminals tinguessin una nau amb les vies d'arribada i una altra nau amb les vies de sortida.

Praga Les tres línies del metro de Praga formen una xarxa radial i es creuen en tres estacions situades al centre de la ciutat. Gairebé tot el seu traçat és subterrani. La primera línia que es va construir -la C- és la que circula més arran de la superfície, especialment al centre de la ciutat i a la part sud. Les línies A i B circulen a més profunditat. Les estacions més profundes solen tenir una andana central al nivell més inferior, que conecta mitjançant unes llargues escales automàtiques amb el vestíbul situat just sota el carrer. Algunes estacions tenen dos vestíbuls, un a cada extrem de l'estació. Les estacions superficials de la línia C solen ser de dos tipus. Hi ha algunes estacions que tenen una configuració semblant a les estacions profundes, excepte pel fet que les andanes no es troben a tanta profunditat. L'altre tipus d'estació superficial consisteix en una andana central situada al nivell -1, comunicada per escales amb els vestíbuls edificats a nivell de carrer. Aquestes estacions solen tenir dos vestíbuls, un a cada extrem de l'andana. Als intercanviadors de Můstek i Florenc, les dues línies es troben a una profunditat considerable, de manera que les estacions queden conectades per un passadís no gaire llarg, situat a una cota intermèdia entre les dues línies. L'estació de Muzeum, en canvi, té la línia C molt superficial i la A molt profunda. En aquest cas, hi ha una sèrie d'escales automàtiques llargues que conecten les dues línies. La línia A també té una altra nau amb escales automàtiques que condueixen directament al vestíbul. És habitual que als vestíbuls de les estacions hi hagi botigues.

Roma El metro de Roma té poques línies, considerant la magnitud de la ciutat. Fins fa pocs anys només hi havia dues línies que s'encreuaven a l'estació de Termini, que és l'estació central. Per aquest motiu, l'estació de Termini és la que carrega més passatgers del metro de Roma, fent que sovint quedi col·lapsada. L'intercanviador té passadissos unidireccionals tant per fer el transbordament, com per entrar i sortir de l'estació. Fa uns quants anys es va haver de construir un segon passadís per comunicar la línia A amb la B i poder alliberar el passadís existent per a passatgers que surten de la línia A al carrer. L'altre intercanvidador és San Giovanni. La línia C hi va arribar el 2018, però el passadís amb la línia A no està acabat. Per aquest motiu, cal passar pel vestíbul, sortint i tornant a entrar per les validadores. Les estacions de la part sud de la línia B van ser obertes als anys 50. Les estacions d'aquest tram són molt senzilles. En el cas del tram nord de la línia B i tota la línia A, la construcció és més recent i les estacions s'han construït amb escales i passadissos unidireccionals.

Rotterdam El metro de Rotterdam té dues línies, que fan 5 recorreguts en total, un d'aquests arribant a ciutat veïna de La Haia. El disseny de les estacions és bastant simple. Les estacions solen tenir andanes laterals i s'ha de passar per un vestíbul situat a un nivell superior (en estacions subterrànies) o inferior (en cas d'estar en viaducte). Als intercanviadors de Blaak i Beurs es va optar per fer un disseny tipus sandwich, sobreposant una línia amb l'altra. El resultat és un transbordament ràpid i senzill.

València El metro de València neix de la unió de diferents carrilets de via estreta que unien València amb els pobles de la rodalia. Es podria dir que el sistema és un híbrid entre premetro i tren, ja que pel centre de la cituat funciona com un metro, però a la rodalia funciona com un tren, amb molts passos a nivell i trams de via única. La major part de les estacions subterrànies consten de dues andanes laterals al nivell -2 i un o dos vestíbuls al nivell -1. Seguidament hi ha estacions particulars, especialment a les línies 3 i 5. Bailén, Avinguda del Cid, Àngel Guimerà i Colón tenen andanes centrals. L'estació d'Alameda disposa de 4 vies (dues per la línia a Rafelbunyol i dues per la de Marítim-Serrería). L'estació de Xàtiva té una topologia diferent a totes les altres, ja que les andanes estan sobreposades. Això es deu a que just al començament de l'estació pel costat Colón hi ha la bifurcació de la línia que va a Bailén i Jesús. Està construït així per evitar el creuament de trens al mateix nivell.

Varsòvia El metro té dues linies i la xarxa té forma de creu. La línia 1 té dos tipus d'estacions: les que tenen andanes laterals solen tenir el vestíbul a nivell de carrer, mentre que les que tenen andana central solen tenir un vestíbul en un nivell intermedi. Les estacions de la línia 2 són similars a les que tenen andana central de la línia 1, amb la diferència que les andanes es troben a més profunditat. Hi ha dos intercanviadors principals. A Świętokrzyska s'hi encreuen les dues línies de metro i el transbordament és tipus sandwich. Aproximadament mig quilòmetre més al sud hi ha l'altre intercanviador principal de la ciutat, format per l'estació central de tren, l'estració de rodalies Śródmieście i l'estació de metro Centrum. Les dues primeres formen un complex subterrani força gran, combinades amb unes galeries comercials. L'estació de rodalies està unida a la de metro a través d'un curt camí pel carrer.